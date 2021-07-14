Джакарта, , 12:34 — REGNUM Министр иностранных дел Индонезии Ретно Марсуди заявила, что, хотя в настоящее время введено не менее 3,5 млрд доз вакцины против коронавируса, вакцина по всему миру распределена неравномерно, сообщает Kompas.

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«Доступ к вакцинам в мире по-прежнему неравномерен, например, в Северной Америке и Европе привили 75% населения, в африканском регионе — 4,03%, а в регионе АСЕАН — 16,3%"индоне, — заявила глава МИД Индонезии.

По словам министра иностранных дел, требуется 11 млрд доз вакцины, чтобы привить 70% населения мира к середине 2022 года.

Власти Индонезии продолжат поощрять равный доступ к вакцинам для всех стран.

Как сообщало ИА REGNUM, в Индонезии от коронавируса привили 30 000 учащихся.

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