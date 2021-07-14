Хабаровск, 14 июля, 2021, 12:33 — ИА Регнум. На Хабаровский край надвигается мощный циклон — вслед за жарой придут сильные дожди и грозы, сообщили 14 июля корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе правительства региона.

65.mchs.gov.ru Ливень

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Ливни из северных районах края 15 июля затронут ещё как минимум в пяти районах: Комсомольском, Солнечном, Амурском, Николаевском и Ульчском.

Главам этих муниципальных образований рекомендовано принять меры по недопущению чрезвычайных ситуаций.

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Как сообщало ИА REGNUM, жителей Иркутской области предупредили об ухудшении погодных условий. Как сообщает ГУ МЧС РФ по региону, 15 июля ночью местами в южных и верхнеленских районах ожидаются сильные и очень сильные дожди, продолжительные сильные дожди, ливни, грозы.