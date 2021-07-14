Саратов, 14 июля, 2021, 12:51 — ИА Регнум. На территории лесного фонда Саратовской области ввели особый противопожарный режим. Соответствующее постановление 14 июля подписал председатель регионального правительства Роман Бусаргин.

Противопожарная безопасность

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Особый режим действует с 15 июля по 31 октября. Указанный период определен в целях оперативного реагирования при возникновении пожаров во время установившейся сухой погоды.

В лесах области запрещается проезд транспортных средств, кроме проезда по дорогам общего пользования и проезда для обеспечения охраны лесов; разведение костров, сжигание твердых бытовых отходов, мусора на землях лесного фонда и выжигание травы на земельных участках, непосредственно примыкающих к лесам и природным паркам, а также проведение иных пожароопасных работ; проведение сельскохозяйственных палов.

ИА REGNUM напоминает, в регионе уже несколько дней сохраняется жаркая погода с дневными температурами воздуха более 30 градусов.

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