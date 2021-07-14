Душанбе, 14 июля, 2021, 12:32 — ИА Регнум. По итогам первой половины 2021 года объем производства сельскохозяйственной продукции в Таджикистане составил 12,4 млрд сомони ($1,09 млрд). Об этом сообщает агентство «Авеста» со ссылкой на министерство сельского хозяйства республики.

Сельское хозяйство

За отчетный период производство в сельском хозяйстве выросло на 8,1%, в том числе на 8,5% — в растениеводстве и на 7% — в животноводстве. Среди регионов республики по этому показателю лидирует Хатлонской область.

Фермеры Хатлонской области произвели продукцию на 7,9 млрд сомони ($692 млн), Согдийской области — 2,8 млрд сомони ($242 млн), в районах республиканского подчинения — 1,55 млрд сомони ($136 млн), в Горно-Бадахшанской автономной области — 130 млн сомони ($11,4 млн).