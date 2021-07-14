Сеул, 14 июля, 2021, 12:31 — ИА Регнум. Компания Hyundai представила новый седан Elantra N 2022 года, оснащенный мотором мощностью 280 л. с. Об этом сообщает пресс-служба компании.

Hyundai Motor Hyundai Elantra N

Elantra N стала третьей моделью в семействе Elantra. Ранее южнокорейский производитель выпустил модели Kona и i30.

Новинка выделяется затемненным передним бампером, увеличенными воздухозаборниками, двумя большими выхлопными патрубками, антикрылом на крышке багажника и ярко-красной «юбкой», которая опоясывает модель по всему периметру кузова.

Внутри Elantra N установлены спортивное рулевое колесо с крупными кнопками переключения ездовых режимов, металлические накладки на педалях и цифровая приборная панель с оригинальной графикой.

По своим техническим характеристикам модель сопоставима с версиями i30 N и Kona N. Так, под капотом автомобиля стоит бензиновый турбированный двигатель объемом 2,0 л мощностью 280 л. с. и 392 Нм крутящего момента, который дополняет спортивный выхлоп с электронноуправляемым клапаном.

Напомним, компания Hyundai разрабатывает новую версию обновленного Hyundai Santa Fe под названием XRT.

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