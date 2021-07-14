Санкт-Петербург, 14 июля, 2021, 12:33 — ИА Регнум. Заместитель директора кафе на набережной Матисова канала в Петербурге распылил слезоточивый газ в лица сотрудников городского комитета по контролю за имуществом (ККИ) после того, как они начали изымать незаконно установленную рядом с кафе уличную мебель. Ведомство обратилось в полицию. Об этом 14 июля сообщили в пресс-службе ККИ.

Пресс-служба ККИ. В Петербурге представитель кафе распылил газ в чиновников

Инцидент произошел во время рейда по предотвращению незаконного размещения летних кафе в Петербурге. Сотрудники надзорного органа пришли в заведение после того, как на него неоднократно пожаловались местные жители. Чиновники составили административный протокол и начали изъятие уличной мебели. В этот момент к ним подошел мужчина, представившийся заместителем директора организации, разместившей летнее кафе, и распылил слезоточивый газ.

«На место инцидента были вызваны бригада скорой помощи и наряд полиции. Медики зафиксировали у проверяющих химические ожоги слизистой глаз и мягких тканей лица. По факту противодействия подано заявление в правоохранительные органы для привлечения гражданина к ответственности», — рассказали в ККИ.

Теперь, помимо административной ответственности за незаконное размещение элементов благоустройства, нарушители будут привлечены к ответственности за противодействие сотрудникам при исполнении служебных обязанностей.