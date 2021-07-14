Кострома, 14 июля, 2021, 13:05 — ИА Регнум. Министр здравоохранения России Михаил Мурашко поручил Росздравнадзору проверить работу скорой помощи в Костромской области. Сообщение об этом опубликовано на сайте ведомства.

Скорая

Поводом для проверки послужили публичные заявления сотрудников Костромской областной станции скорой медицинской помощи и медицины катастроф. В интервью интернет-изданию «Mash» они рассказали, что Кострому и Костромской район обслуживают максимум 10 бригад медиков. Согласно нормативам Минздрава такое количество бригад должно приходиться на 100 тысяч человек населения. Совокупная численность жителей областного центра и района составляет более 323 тысяч человек.

По словам сотрудников «скорой», из-за нехватки медиков увеличено время ожидания для пациентов — бригады не успевают выезжать на вызовы в установленный норматив в 20 минут.

«Нагрузка на бригады очень выросла. Бригад стало очень мало — девять, десять. На бригаду приходится по 24−27 вызовов», — рассказала журналистам диспетчер станции Ирина.

«Очень большая нагрузка, новых людей не привлекаются. Урезают стимулирующие выплаты, штрафуют», — пояснил водитель «скорой» Евгений Зубцов.

Руководство станции опровергает слова работников:

«Не произошло фактического сокращения бригад. Зимой выставляется 21 бригада, летом — 18. Ни одним законом Минздрава не установлено количество бригад на Кострому и Костромской район», — ответила на претензии медиков временно исполняющая обязанности главного врача станции скорой помощи Елена Шеробьева.

В департаменте здравоохранения Костромской области корреспонденту ИА REGNUM заявили, что «несмотря на кадровую проблему станция выезжает на все экстренные вызовы пациентов оперативно и по нормативу». Росздравнадзор обещает завершить проверку и сделать выводы о работе станции в 10-дневный срок.