Министр здравоохранения заинтересовался проблемами со «скорой» в Костроме
Кострома, 14 июля, 2021, 13:05 — ИА Регнум. Министр здравоохранения России Михаил Мурашко поручил Росздравнадзору проверить работу скорой помощи в Костромской области. Сообщение об этом опубликовано на сайте ведомства.
Поводом для проверки послужили публичные заявления сотрудников Костромской областной станции скорой медицинской помощи и медицины катастроф. В интервью интернет-изданию «Mash» они рассказали, что Кострому и Костромской район обслуживают максимум 10 бригад медиков. Согласно нормативам Минздрава такое количество бригад должно приходиться на 100 тысяч человек населения. Совокупная численность жителей областного центра и района составляет более 323 тысяч человек.
По словам сотрудников «скорой», из-за нехватки медиков увеличено время ожидания для пациентов — бригады не успевают выезжать на вызовы в установленный норматив в 20 минут.
Руководство станции опровергает слова работников:
В департаменте здравоохранения Костромской области корреспонденту ИА REGNUM заявили, что «несмотря на кадровую проблему станция выезжает на все экстренные вызовы пациентов оперативно и по нормативу». Росздравнадзор обещает завершить проверку и сделать выводы о работе станции в 10-дневный срок.