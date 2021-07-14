Ростов-на-Дону, , 12:26 — REGNUM Министр обороны России Сергей Шойгу в рамках рабочей поездки в Ростовскую область посетил народный военно-исторический комплекс «Самбекские высоты». Об этом ИА REGNUM сообщили в пресс-службе главы региона 14 июля.

Сергей Шойгу в музее «Самбекские высоты» Donland.ru

Вместе с командующим Южным военным округом Александром Дворниковым гости музейного комплекса почтили память павших в годы Великой Отечественной войны минутой молчания. К Мемориалу Славы легли живые цветы. Затем Сергей Шойгу ознакомился с экспозицией музея, встретился с ребятами-юнармейцами.

Донской губернатор Василий Голубев ознакомил главу оборонного ведомства с планами развития парка «Патриот», где развёрнуты экспозиции «Партизанская деревня» и «Кластер сухопутных войск». Ведётся работа над созданием авиационного кластера. На территории парка в рамках форума «Армия-2021» предполагается провести всероссийскую историческую реконструкцию, посвящённую освобождению Ростовской области от гитлеровских захватчиков.

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