Красноярск, 14 июля, 2021, 12:26 — ИА Регнум. За прошедшие сутки в Красноярском крае подтверждён 451 случай заражения коронавирусом. Как сообщили ИА REGNUM 14 июля в краевом управлении Роспотребнадзора, в регионе продолжается рост заболеваемости COVID-19. При этом около 30% заболевших — в возрасте от 30 до 49 лет.

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За весь период пандемии в Красноярском крае выявили 82 692 носителя коронавируса, выздоровели 71 874 человека (+115 за сутки), сообщили ИА REGNUM в региональном оперштабе.

В крае проведено 3 069 657 тестов на коронавирус (+14 130 за сутки).

Как сообщало ИА REGNUM, 13 июля в регионе было выявлено 437 носителей коронавируса, выздоровел 121 человек.