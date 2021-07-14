Варшава, , 12:27 — REGNUM В настоящее время власти Белоруссии выступают в роли туристического бюро для нелегальных мигрантов. Такое мнение 14 июля высказал министр иностранных дел Польши Збигнев Рау в интервью Польскому агентству печати.

«Это чистейший бизнес, организованный белорусским государством, выступающим в роли туристического агентства, которое организует все — от посадки в самолет в различных местах по всему миру до транспортировки до белорусско-литовской границы с подсказкой, где и когда эту границу можно успешно пересечь. Это комплексные, циничные действия», — утверждает он.

Также Рау добавил, если белорусские власти не остановят «процесс привлечения» мигрантов из разных уголков мира, в этом случае «не только Польша, но и все страны ЕС убедятся в необходимости введения дополнительных санкций против Минска».

Кроме этого, глава МИД Польши назвал возросший миграционный поток на границе с Белоруссией «организованным нападением» на общие границы Евросоюза.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее стало известно, что политические и экономические санкции к официальному Минску начнут применять три страны-кандидаты на вступление в Евросоюз — Албания, Черногория и Северная Македония, а также две страны Европейской ассоциации свободной торговли — Исландия и Норвегия.