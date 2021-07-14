14 июля 2021 | Время чтения 3 мин

В сети обсудили новость о том, что администраторы социальной сети Facebook определили в качестве «разжигающего ненависть» пост посла Украины в Чехии Евгения Перебийноса, в котором тот раскритиковал заявление президента Российской Федерации Владимира Путина о том, что украинцы и русские — это один народ.

Мирослава Романенко, , 13:20 — REGNUM Администраторы социальной сети Facebook определили в качестве «разжигающего ненависть» пост посла Украины в Чехии Евгения Перебийноса, в котором тот раскритиковал заявление президента Российской Федерации Владимира Путина о том, что украинцы и русские — это один народ. Об этом сообщает издание «Страна.ua» со ссылкой на страницу дипломата в социальной сети Facebook.

Награда Александр Горбаруков © ИА REGNUM

«Какой один народ? Какие братья? Судя по тому, как целенаправленно и хладнокровно они нас «уничтожали» на протяжении нескольких веков, то мы даже не родственники. Родственников нормальные люди не убивают», — написал украинский политик.

Модераторы социальной сети указали на то, что пост украинского дипломата нарушает правила о запрете языка вражды и заявлений о неполноценности по отношению к другим. Позже Перебийнос опубликовал другой пост, в котором выразил непонимание, «какое слово из него (поста — М .Р.) противоречит правилам и разжигает ненависть? Ведь я никого не назвал прямо», отметил он. Дипломат также добавил, что его пост удалили.

Новость в социальных сетях Facebook и «ВКонтакте» обсудили читатели издания «Шарий.net». Многие комментирующие указали на то, что утверждение украинского дипломата о том, что русские якобы уничтожали веками украинцев, не имеют ничего общего с реальной историей.

«Лучше бы он не статьи отслеживал, а паспорта и справки о несудимости помог побыстрее выдавать. Проку больше бы было…» — написал Denis K.

Евгений Перебийнос Saeima

«Они уже «родственников» семь лет убивают, так что лучше бы в зеркало посмотрелся, прежде чем комментировать статью нашего президента!» — добавил Александр К.

«Несколько столетий уничтожали??? А что Польше не предъявить претензии и Австро-Венгрии за уничтожение и унижение? Под польским шляхтичем было легко и свободно? Нет, только к России «предъявы». Двуличие, трусость, наглость…» — отреагировала Татьяна Е.

«Сказал «нас уничтожали». Хотелось бы знать, кого это «нас»? Может быть, «их»? Вылавливали из схронов и гасили, жаль не всех», — добавил Вова Д.

«На протяжении веков они нас убивали»… Автор для покойника неплохо выглядит. Как и города… Украины. Ну, точнее, города неплохо выглядели ранее, во времена не столь отдаленные. Теперь другое дело», — отметил Юрий Б.

«С такими, как Перебейнос… конечно, мы не один народ! А вот с народом Донбасса и народом других районов Восточной Украины мы едины, потому что они русские!!!» — написала Natalya R.

«Полностью с Вами согласна!!! И, кстати, южной Украины тоже», — ответила на реплику Natalya R. Анастасия М.

«Ну, так-то враги, а когда трубу уберечь, то братья. 2 млрд на дороге не валяются, хотя и кричали «прощай немытая Россия» и «остаточне прощавай» (окончательное прощай — М. Р.). Определились бы», — отметила Вера В.

«Ага, сказки про то, что украинцев русские «убивают» уже несколько столетий, и есть разжигание межнациональной розни. Так что пост удален абсолютно правильно. Что лично меня удивляет, зная, кто модератор украинского сегмента фейсбука. И еще раз убедился в своем мнении, что оголтелая русофобия и идиотизм — два определяющих фактора для работы в МИДе Украины. Этот посол что, не понимает, что все его заявления являются официальной позицией государства Украина?» — написал Олег Н.

Строительство Днепрогэса. Украинская ССР, г. Запорожье МАММ / МДФ

«Фамилии, конечно, у украинских политиков зачетные: Малюська, Шмыгаль, Ляшко. А тут ещё и этот «знаток» истории — Перебейнос. И странно так получается, что при «кровавых» большевиках, «целенаправленно убивавших украинцев» и население, и территория Украины стремительно росли, а за период незалежности стремительно уменьшились и продолжают сокращаться», — пишет Мага М.

«Так… «знищували» (уничтожали — М. Р.), шо под конец пребывания в составе Союза было почти 52 млн жителей Украины, а когда стали самостийно пануваты (господствовать — М. Р.), за 30 лет, дай Бог, 30 млн осталось в стране», — отметил Ivan M.

«Да, великий историк. Только при СССР численность населения Украины выросла в два раза. Если бы не ВОВ (Великая Отечественная война — М. Р.), — ещё [бы] больше…» — подытожил Igor P.

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