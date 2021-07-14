Кейптаун, , 12:20 — REGNUM В ЮАР из-за беспорядков приостановил свою работу нефтеперерабатывающий завод (НПЗ), расположенный в провинции Квазулу-Наталь. Об этом 14 июля сообщает Reuters со ссылкой на источники.

Официальный представитель нефтеперерабатывающей отрасли ЮАР заявил, что находящийся в портовом городе Дурбан НПЗ временно закрыт из-за массовых грабежей и актов насилия.

НПЗ является совместным предприятием энергетических групп BP и Shell, на его долю приходится 35% всей нефтяной переработки в стране.

Как сообщало ИА REGNUM, беспорядки в ЮАР начались после заключения бывшего президента Джейкоба Зумы. По меньшей мере шесть человек были убиты и почти 500 арестованы с тех пор, как Зума сдался полиции на прошлой неделе.

В результате беспорядков в ЮАР заводу одной из южнокорейских компаний был нанесён серьезный ущерб.