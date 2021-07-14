В Ярославской области пока не определён порядок обязательной вакцинации
Ярославль, 14 июля, 2021, 12:19 — ИА Регнум. В Ярославской области пока нет ответов на большинство вопросов об обязательной вакцинации. Это выяснилось в ходе заседания постоянной комиссии по социальной политике муниципалитета Ярославля, сообщает корреспондент ИА REGNUM.
Председатель муниципалитета Ярославля Артур Ефремов пытался выяснить детали у заместителя директора департамента здравоохранения Натальи Евсеевич. Ефремов спросил, куда именно подавать списки сотрудников, подлежащих вакцинации. Как оказалось, даже в депздраве пока нет чёткого ответа на этот вопрос.
Председатель муниципалитета поинтересовался у представителя Роспотребнадзора, будут ли штрафы за несвоевременное предоставление списков. Но и тут определённости нет.
Обязательная вакцинация не должна стать поводом для того, чтобы «кошмарить малый бизнес», резюмировал председатель муниципалитета. В правительстве Ярославской области корреспонденту ИА REGNUM пообещали ответить на вопросы о порядке обязательной вакцинации позже.