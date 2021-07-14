Казань, 14 июля, 2021, 12:49 — ИА Регнум. В Татарии за сутки зарегистрировали ещё 47 носителей коронавируса. Накануне заболели 43 человека. С начала пандемии по состоянию на 14 июля подтверждено 23 047 случаев инфицирования, сообщает республиканский оперативный штаб по борьбе с COVID-19.

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Всего выздоровел 20 621 ковид-пациент, скончались за всё время 567 носителей вируса. За минувший день выписался по выздоровлению 51 человек, количество летальных исходов не изменилось.

Как сообщало ИА REGNUM, в России всего с начала распространения вируса ковид стал причиной смерти 145 278 жителей. За 13 июля выявлено 23 827 новых заражений коронавирусом во всех регионах РФ. Больше всего зарегистрированных случаев в Москве — 3966, Подмосковье — 2469, Санкт-Петербурге — 1942, а также в Нижегородской и Свердловской областях.

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