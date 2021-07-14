Улан-Удэ, 14 июля, 2021, 12:17 — ИА Регнум. В Бурятии следователи возбудили уголовное дело по факту убийства 36-летнего жителя Улан-Удэ. Как сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе следственного управления СКР по региону, в совершении преступления подозревают 24-летнюю бывшую сожительницу убитого.

Иван Шилов ИА REGNUM Убийство

По версии следствия, вечером мужчина пришёл к девушке в гости и начали вместе распивать спиртное. На фоне опьянения между ними произошла ссора, в ходе которой подозреваемая вывела бывшего сожителя на улица, после чего забежала домой и захлопнула дверь. Тот начал рваться обратно, выкрикивая угрозы.

«В этот момент подозреваемая взяла нож и, открыв дверь, нанесла с порога удар клинком в грудь мужчины, после чего опять заперлась в квартире. Через несколько минут потерпевший на улице затих», — отметили в управлении.

Выглянув наружу, девушка увидела лежащее возле крыльца тело и позвонила в скорую. Как отмечается, она оставалась на месте до приезда врачей и правоохранителей.