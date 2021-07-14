Санкт-Петербург, , 12:22 — REGNUM Над центром Санкт-Петербурга около полудня 14 июля состоялась первая репетиция воздушной части Главного военно-морского парада, который пройдет в День ВМФ 25 июля, передает корреспондент ИА REGNUM.

Ил-38 морской авиации Mil.ru

В отличие от воздушных парадов в честь Дня Победы, в этот раз самолёты и вертолёты заходили на центр Петербурге со стороны Финского залива, а не с суши. Возглавляли парадный строй на репетиции тяжелые самолеты противолодочной авиации, за ними проходили группы истребителей и истребителей-бомбардировщиков различных типов, завершали строй самолеты штурмовой авиации.

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Ранее в пресс-службе ЗВО сообщили, что самолёты и вертолёты морской авиации прибыли с аэродромов постоянного базирования на оперативные аэродромы в Санкт-Петербурге, Ленинградской, Тверской областях и Республике Карелия. Лётчики представляют соединения и воинские части Балтийского, Северного, Черноморского, Тихоокеанского флотов, а также ВКС.

Среди типов летальных аппаратов, которые будут участвовать в параде, истребители МиГ-31, Су-24, Су-25, Су-30СМ, Су-33, МиГ-29К, Су-27, самолёты-амфибии Бе-200 и Бе-12, Ту-142, противолодочный самолёт Ил-38, транспортные Ту-154, Ту-134, Ан-26, а также вертолёты Ми-8, Ка-29 Ка-31 и Ка-52.

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