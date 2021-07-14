* талибов — запрещённая в России организация

Кабул, , 12:14 — REGNUM За прошедшие сутки в Афганистане правительственные войска ликвидировали почти две сотни боевиков движения «Талибан» (организация, деятельность которой запрещена в РФ). Об этом 14 июля сообщило министерство обороны Афганистана.

«191 террорист движения «Талибан» (организация, деятельность которой запрещена в РФ) был убит и 154 ранены […] за последние 24 часа», — говорится в сообщении ведомства в Twitter.

Уточняется, что военные операции проводились в провинциях Пактия, Газни, Хост, Кандагар, Герат, Фарах, Гильменд, Нимруз и Такар.

Кроме того, военные обнаружили и обезвредили 14 самодельных взрывных устройств.

Так, в частности, восемь террористов движения были убиты 13 июля в ходе операции по разминированию, проведенной правительственными войсками на окраине Кандагара.

Как сообщало ИА REGNUM, после начала вывода своих войск США и стран Североатлантического альянса из Афганистана движение «Талибан» (организация, деятельность которой запрещена в РФ) захватывает один город за другим. По словам одного из лидеров политофиса в Катаре Мавляви Шахабуддина Делавара, под контролем группировки находятся 174 из почти 400 уездов Афганистана.