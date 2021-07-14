Душанбе, , 12:21 — REGNUM Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров провел встречу со своим коллегой из Пакистана Шахом Мехмудом Куреши на полях заседания Совета министров иностранных дел Шанхайской организации сотрудничества (ШОС), которое проходит в Душанбе. Об этом 14 июля сообщает пресс-служба МИД России в своем телеграм-канале.

«14 июля «на полях» заседания Совета министров иностранных дел государств-членов Шанхайской организации сотрудничества в Душанбе С.В. Лавров провел встречу с главой МИД Пакистана Ш.М. Курейши», — говорится в сообщении.

Также отмечается, что во время беседы стороны обсудили актуальные вопросы региональной и международной повестки дня с акцентом на ситуацию в Афганистане.

Помимо этого, указывается, что главы МИД России и Пакистана подчеркнули необходимость дальнейшего наращивания многопланового двустороннего взаимодействия, включая контртеррористическую и торгово-экономическую области.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее спецпредставитель президента РФ по Афганистану, директор второго департамента Азии МИД РФ Замир Кабулов заявил, что в Афганистане следует на два-три года сформировать коалиционное переходное правительство, чтобы определить будущую форму правления в стране и договариваться обо всём должны сами афганцы.