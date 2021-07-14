Каменский район, Ростовская область, 14 июля, 2021, 12:10 — ИА Регнум. Все пострадавшие в результате смертельного ДТП на трассе М-4 «Дон» в Ростовской области госпитализированы, уточнили ИА REGNUM в региональном управлении ГИБДД 14 июля.

Prissantenbär ДТП

В настоящее время мужчина и женщина с травмами госпитализированы, девочка 2019 года рождения находится в реанимации.

ИА REGNUM сообщало, что в Каменском районе автомобиль Lada Vesta столкнулся со стоящим грузовиком Shacman Shaanxi. В результате аварии погиб четырёхлетний мальчик. Семья держала путь из Санкт-Петербурга в Краснодарский край.