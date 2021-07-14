Пермь, 14 июля, 2021, 12:10 — ИА Регнум. В Пермском крае за сутки выявили 379 заражений коронавирусом, что на 11 больше, чем днём ранее, сообщает 14 июля оперштаб по борьбе с COVID-19.

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Общее число выявленных носителей с начала пандемии в регионе достигло 65 955. Выздоровели 58 590 пермяков.

Жертвами заболевания стали 2878 человек. За последние сутки зарегистрировано 15 летальных исходов.

На сегодняшний день в больницах находятся 2313 пациентов, у которых диагностирован COVID-19. К аппаратам искусственной вентиляции легких подключены 70 человек. свободным остаётся 25,8% развернутого коечного фонда.