Москва, 14 июля, 2021, 12:09 — ИА Регнум. В 2021 году в рамках выборов в Госдуму РФ системы видеонаблюдения будут установлены на 50 тысячах участков по всей России. Об этом заявил зампредседателя ЦИК Николай Булаев.

Paweł Zdziarski Камеры видеонаблюдения

«Видеонаблюдением будет охвачено порядка 50 тысяч участков, где голосуют порядка 80% избирателей», — сказал Булаев.

По его словам, с помощью данной видеосистемы «можно зафиксировать весь процесс голосования», доступ к ней получат все участники политического процесса.