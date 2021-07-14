Москва, 14 июля, 2021, 12:07 — ИА Регнум. В Москве состоится голосование об обязательной вакцинации некоторых групп населения, сообщил 14 июля зампред Общественной палаты Москвы Алексей Венедиктов в телеграм-канале.

Ольга Перегуд ИА Красная Весна В онлайне

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По его словам, этот вопрос будет вынесен на электронное голосование, которое пройдёт 29−30 июля.

«Рассчитываю получить около 100 тысяч голосов», — написал Венедиктов.

О каких именно группах населения идёт речь, журналист и общественник не уточнил.

Напомним, в Москве снижается суточный прирост случаев заражения коронавирусом. За последние сутки он составил 3966 случаев.