Пенза, 14 июля, 2021, 12:49 — ИА Регнум. В Пензенской области за минувший день зарегистрировали 222 новых случая заражения коронавирусом. Накануне выявили 217 заболевших. Всего с начала пандемии по состоянию на 14 июля зарегистрировано 52 264 заражения, сообщает общероссийский оперативный штаб.

Вакцинация

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Выздоровели за все время 45 783 пациента, за сутки — 20 человек. Скончались от COVID-19 всего 1283 жителя, в том числе за последние 24 часа — 14 пациентов.

Как сообщало ИА REGNUM, в Пензенской области по данным на 13 июля привили от коронавируса 37% взрослого населения, запланированного на вакцинацию для формирования коллективного иммунитета.

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