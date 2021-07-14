Афины , , 12:41 — REGNUM Число беженцев и мигрантов, которые на данный момент продолжают оставаться на греческом острове Лесбос, впервые с 2016 года упало ниже 5000 человек, сообщило министерство миграции и убежища 13 июля.

По данным министерства, на северном острове Эгейского моря сейчас проживают 4994 человека, которые прибыли с миграционным потоком. Из них 134 являются несовершеннолетними без сопровождения.

Министерство также сообщило о рекордно низком числе людей, которые в поисках убежища остаются на других островах страны, куда они прибыли с потоками беженцев и мигрантов: 642 на Хиосе, 1013 на Самосе, 78 на Леросе и 201 на Косе.