Киев, , 12:08 — REGNUM Власти Украины не сделали никаких выводов из статьи о единстве народов России и Украины, написанной президентом РФ Владимиром Путиным. Об этом написал депутат Верховной рады Украины от фракции «Оппозиционная платформа — За жизнь» Ренат Кузьмин 14 июля в своём телеграм-канале.

Сам депутат отметил в статье несколько моментов. Во-первых, слова президента России о современных границах Украины, которые сформировались в рамках СССР, а значит и выйти из Союза Украина могла только без полученных территорий.

«Второе, в 2014 году при поддержке Запада на Украине произошёл антиконституционный государственный переворот, в результате которого преступники не только присвоили имущество, ранее принадлежавшее СССР, но и запустили глобальный проект «Украина-анти-Россия» — добавил Кузьмин.

По его словам, третье — это то, что Россия не позволит использовать против себя некогда принадлежащие ей территории и их население.

«В общем, такая авантюра, как и насильственная «украинизация» русскоязычного населения Украины, по мнению Путина, может привести к утрате украинской государственности», — прокомментировал парламентарий.

Кузьмин отметил, что власти Украины предпочли не обращать внимания на эти аспекты.

«Похоже, ни украинский МИД, ни офис президента, ни СНБО (Совета национальной безопасности и обороны — ИА REGNUM) так ничего и не поняли. Похоже, нас ждут тяжёлые времена…», — подытожил он.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее президент России посоветовал руководству Украины внимательно изучить свою статью и проанализировать изложенные в ней факты.

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