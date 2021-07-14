Киев, 14 июля 2021, 12:08 — REGNUM Власти Украины не сделали никаких выводов из статьи о единстве народов России и Украины, написанной президентом РФ Владимиром Путиным. Об этом написал депутат Верховной рады Украины от фракции «Оппозиционная платформа — За жизнь» Ренат Кузьмин 14 июля в своём телеграм-канале.
Сам депутат отметил в статье несколько моментов. Во-первых, слова президента России о современных границах Украины, которые сформировались в рамках СССР, а значит и выйти из Союза Украина могла только без полученных территорий.
По его словам, третье — это то, что Россия не позволит использовать против себя некогда принадлежащие ей территории и их население.
Кузьмин отметил, что власти Украины предпочли не обращать внимания на эти аспекты.
Как сообщало ИА REGNUM, ранее президент России посоветовал руководству Украины внимательно изучить свою статью и проанализировать изложенные в ней факты.
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