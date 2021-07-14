Калуга, 14 июля, 2021, 12:05 — ИА Регнум. В Калужской области положительные результаты тестов на коронавирус подтверждены у 128 человек за последние сутки, сообщает корреспондент ИА REGNUMсо ссылкой на информацию федерального штаба от 14 июля. Днём ранее, 13 июля, в регионе было зарегистрировано 124 случая.

Иван Шилов ИА REGNUM Коронавирус

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С начала пандемии в Калужской области положительные результаты тестов на коронавирус подтверждены у 38 878 человек, 36 855 человек выздоровели.

За сутки от осложнений, вызванных COVID-19, умерли пять человек. Всего с начала пандемии в регионе скончались 416 человек с подтверждённым заражением новой коронавирусной инфекцией.