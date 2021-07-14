Саратов, 14 июля, 2021, 12:00 — ИА Регнум. В Саратовской области за последние сутки зарегистрировали 11 летальных исходов среди пациентов с коронавирусом. С начала пандемии от COVID-19 умерли по состоянию на 14 июля 1508 человек, сообщает пресс-служба регионального минздрава.

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За минувший день от осложнений, вызванных коронавирусной инфекцией, скончались четверо мужчин и семь женщин в возрасте от 33 до 85 лет, уточнили в ведомстве.

ИА REGNUM напоминает, в Саратовской области по данным на 14 июля зарегистрировали 68 954 случая заражения коронавирусом. Выздоровели с начала наблюдения 64 717 человек, за сутки — 241 пациент.

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