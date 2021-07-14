Берлин, 14 июля, 2021, 12:02 — ИА Регнум. Немецкий автопроизводитель Daimler (производит авто марки Mercedes-Benz) обнародовал первые изображения и характеристики интерьера родстера Mercedes-AMG SL 2022 года с компоновкой 2 + 2. Об этом 14 июля сообщается на сайте компании.

Daimler Mercedes-AMG SL

Mercedes-AMG SL получил компоновку салона 2 + 2, то есть с двумя задними сиденьями, как у R129 1989 года. Новинка будет представлена летом текущего года.

Фотографии салона дают представления о том, каким родстер будет внутри. Так, Mercedes-AMG SL будет оснащен виртуальной приборной панелью с 12,3-дюймовым экраном, а также мультимедийной системой MBUX с сенсорным дисплеем на 11,9 дюймов.

Кроме того, автомобиль также получил 3D-экран на лобовом стекле. Также внутри модели имеются высококачественные динамики Burmester с настоящим металлическим каркасом, оцинкованные вентиляционные дефлекторы и оригинальные дверные панели.

По словам дизайнеров Mercedes, при создании интерьера новинки они были вдохновлены родстером 300 SL 1950-х годов.

Каждый покупатель сможет выбрать свой вариант отделки салона. Кресла можно сделать одно — или двухцветными, обитыми кожей Nappa, Nappa Style с бриллиантами, прострочкой или сочетанием кожи Nappa с микрофиброй DINAMICA RACE и контрастной строчкой желтого или красного цвета.

Ранее компания Mercedes-AMG (спортивное подразделение автоконцерна Daimler) представила модернизированную модель GT Lifestyle update.

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