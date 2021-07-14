Душанбе, 14 июля, 2021, 11:59 — ИА Регнум. Семь жилых домов и 16 приусадебных участков в селе Шуджанд Рушанского района Горно-Бадахшанской автономной области Таджикистана получили повреждения в результате схода селя, сообщили в комитете по чрезвычайным ситуациям.

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Селевым потоком также перекрыло автодорогу в Рушанском районе. Кроме того, в результате удара молнией скончался 18-летний житель села Новак близ Рамитского заповедника.

13 июля селевой поток повредил пять домов в селе Дахагиён в Нурабадском районе. В селе Охангарон селевым потоком перекрыло дорогу. Разрушены также два моста местного значения.

Кроме того, в Айнинском и Горно-Матчинском районах Согдийской области в результате поднятия воды в реке Зеравшан были блокированы межпоселковые дороги.