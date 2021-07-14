Вашингтон, , 11:51 — REGNUM Соединённые Штаты отвергают «незаконные претензии» КНР в Южно-Китайском море. Об этом во время министерской встречи США — АСЕАН, прошедшей в видеоформате, заявил госсекретарь США Энтони Блинкен, сообщается на сайте департамента.

«Госсекретарь […] повторил, что Соединённые Штаты поддерживают страны Юго-Восточной Азии в этом вопросе перед лицом давления со стороны Китая», — сказал глава пресс-службы Госдепартамента Нед Прайс.

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Как сообщало ИА REGNUM, год назад предшественник Блинкена на посту госсекретаря США Майк Помпео заявлял, что Соединённые Штаты считают незаконными претензии Китая по части территорий в Южно-Китайском море. Он подчёркивал, что политика Вашингтона в отношении «жизненно важной части региона» будет выстраиваться в соответствии с позицией арбитражного трибунала, который в 2016 году отверг претензии КНР на оспариваемую Филиппинами экономическую зону вокруг рифа Скарборо и островов Спратли, а также на риф Мисчиф и банку Секонд Томас.

В Вашингтоне также отрицают любые права Китая на воды за пределами 12-мильной зоны вокруг островов Спратли и претензии на воды, оспариваемые Вьетнамом, Малайзией и Индонезией.

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