Сеул, , 12:01 — REGNUM Министр обороны Южной Кореи Со Ук провёл 14 июля встречу с главой Стратегического командования ВС США адмиралом Чарльзом Ричардом, с которым обсудил ситуацию в регионе, а также укрепление двустороннего альянса. Об этом сообщает Yonhap News со ссылкой на представителей южнокорейского военного ведомства.

В ходе встречи глава южнокорейского военного ведомства подчеркнул важность тесной координации между двумя странами для сдерживания ядерных и ракетных угроз со стороны КНДР, а также призвал Стратегическое командование США сыграть в этом активную роль.

В свою очередь, представитель США сообщил, что Стратегическое командование США в полной мере способно обеспечить безопасность Южной Кореи, используя весь спектр своих возможностей.

Ранее представитель США провёл встречу с председателем Объединённого комитета начальников штабов Южной Кореи Вон Ин Чхолем, с которым обсудил пути укрепления двустороннего альянса.

Известно, что он также планирует встретиться с начальниками штабов сухопутных войск, военно-морских и военно-воздушных сил.