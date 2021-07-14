Ижевск, 14 июля, 2021, 11:48 — ИА Регнум. Ревакцинация от коронавируса в Удмуртии может начаться не раньше августа текущего года. Об этом заявила вице-премьер Эльвира Пинчук.

Вакцинация

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По ее словам, протокол ревакцинации пока разрабатывается на федеральном уровне, планируется, что он будет принят до конца июля. После чего конкретные методические рекомендации по повторной вакцинации тех граждан, кто привился от коронавируса в числе первых с момента старта массовой вакцинации.

Также в республике ожидают рекомендаций по вакцинации иностранных граждан, сообщает izhlife.

Как сообщало ИА REGNUM, вузам Удмуртии рекомендовано провести активную кампанию по вакцинации сотрудников от коронавируса. Соответствующее письмо получено учреждениями от Министерства высшего образования РФ.

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