Элиста, 14 июля, 2021, 11:40 — ИА Регнум. В Калмыкии от осложнений, вызванных коронавирусом, скончался ещё один пациент. Об этом сообщает региональный оперштаб 14 июля.

Пресс-служба министерства здравоохранения Забайкальского края Палата для больных COVID-19

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За весь период пандемии в Калмыкии COVID-19 погубил 434 пациента.

ИА REGNUM напоминает, что суточный прирост случаев заражения коронавирусом в республике растёт. Так, за сутки выявили ещё 117 носителей инфекции. В тяжёлой форме COVID-19 переносят 23 пациента.