Саратов, 14 июля, 2021, 11:41 — ИА Регнум. На улицах Саратова продолжается ремонт дорог и тротуаров. Губернатор области Валерий Радаев проинспектировал ход восстановительных работ и остался крайне недоволен увиденным.

Torange.biz Ремонт дороги

Глава региона осмотрел работы дорожников на углу улиц Чернышевского и Московской. Он раскритиковал городские власти за нерасторопность и затягивание ремонта. Асфальт на участке от улицы Московской до моста через Глебучев овраг демонтировали еще две недели назад, с тех пор к работам не приступали. Дорожники только сейчас начали засыпать щебень под укладку тротуарного покрытия. По словам Радаева, город выбрал неправильную стратегию ремонта.

«Этот участок разрыт уже две недели, а здесь ходит много людей, они жалуются на неудобства. Технология работ должна быть совместима с ритмом жизни города. Даю вам двое суток, чтобы закончить здесь ремонт», — потребовал он.

Министру строительства и ЖКХ Павлу Мигачеву поручено контролировать качество работ при ремонте тротуаров, а перед главой министерства транспорта и дорожного хозяйства Алексеем Петаевым поставлена задача по обеспечению своевременного подвоза дорожных материалов.

ИА REGNUM напоминает, в Саратовской области в 2021 году на реализацию нацпроекта «Безопасные и качественные автодороги» выделяется более 6 млрд рублей.

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