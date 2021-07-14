Ижевск, 14 июля, 2021, 11:36 — ИА Регнум. В Удмуртии с момента начала вакцинации до 14 июля прививку от коронавируса сделали 250 272 человека. Об этом сообщает региональный оперативный штаб.

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Второй компонент препарата получили 166 790 жителей Удмуртии, завершив процесс вакцинации полностью.

За минувшие сутки прививку сделали 2462 человека, 2385 жителей республики получили второй компонент препарата, завершив процесс вакцинации.

Как сообщало ИА REGNUM, по состоянию на 14 июля в регионе провели 1 316 461 исследование для выявления заражения коронавирусом. За минувшие сутки лаборатории республики провели 3567 тестов на коронавирус. Накануне было выполнено 2719 исследований.

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