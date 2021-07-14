Челябинск, 14 июля, 2021, 11:36 — ИА Регнум. В Челябинской области за отчётные сутки выявили ещё 283 носителя коронавируса. Об этом сообщает оперштаб.

Фото пресс-службы КБ №8 ФМБА России Коронавирус

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С начала пандемии в регионе выявили 69 656 случаев заражения коронавирусом. Больных COVID-19 насчитывается 3614 человек.

За сутки подтверждена смерть ещё 13 пациентов. 12 из них скончались от COVID-19.