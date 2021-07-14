Ижевск, 14 июля, 2021, 11:35 — ИА Регнум. В Удмуртии по состоянию на 14 июля провели 1 316 461 исследование для выявления заражения коронавирусом. Об этом сообщает региональный оперативный штаб.

Kraszdrav.ru Тест на коронавирус

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За минувшие сутки лаборатории республики провели 3567 тестов на коронавирус. Накануне было выполнено 2719 исследований.

Напомним, максимальное число тестов за сутки было проведено по состоянию на утро 1 ноября — 11 400 исследований. Численность населения Удмуртии, по данным Росстата на 1 января 2021 года, составляет 1,493 млн человек.

Как сообщало ИА REGNUM, за минувшие сутки в Удмуртии от последствий заражения коронавирусом скончались четыре человека. Накануне среди пациентов с коронавирусом в регионе было зарегистрировано пять летальных случаев. Общее число жертв COVID-19 в регионе выросло до 548 человек.

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