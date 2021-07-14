Киев, , 11:38 — REGNUM В Киеве возле Верховной рады собрались бывшие сотрудники силовых структур. Об этом сообщил 14 июля телеграмм-канал Pavlovsky News.

Как сообщили журналисты, люди требуют справедливого перерасчёта и выплаты пенсий. Они выкрикивают фамилию председателя Верховной рады Дмитрия Разумкова и настаивают на встрече с ним.

Люди прорвали кордон и подошли ко входу в парламент, где и были остановлены полицией. Произошла стычка, в ходе которой правоохранители применили слезоточивый газ. Часть протестующих перекрыла проезжую часть улицы Грушевского.

Напомним, ранее украинские СМИ сообщили, что протест ветеранов силовых структур не связан с отставкой главы МВД Украины Арсена Авакова.

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