Ижевск, 14 июля, 2021, 11:32 — ИА Регнум. За минувшие сутки в Удмуртии от последствий заражения коронавирусом скончались четыре человека, сообщает региональный оперативный штаб. Накануне среди пациентов с коронавирусом в регионе было зарегистрировано пять летальных случаев.

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Скончались женщины в возрасте 55 и 62 лет, а также 61-летний и 70-летний мужчины. Течение заболевания у умерших сопровождалось тяжелыми хроническими патологиями.

Общее число жертв COVID-19 в регионе выросло до 548 человек.

Отметим, данные регионального штаба вдвое отличаются в меньшую сторону от показателей общероссийского штаба. Так, по данным федерального оперативного штаба на 13 июля, в Удмуртии с начала пандемии от последствий заражения коронавирусом скончались 1102 человека, из которых пятеро жителей республики умерли в течение минувших суток.

Как сообщало ИА REGNUM, по состоянию на утро 14 июля в Удмуртии выявили 140 новых случаев заражения коронавирусом. Накануне было подтверждено 142 положительных теста на SARS-CoV-2. Общее число подтвержденных в регионе заражений выросло до 37 544 случаев. Активными носителями коронавируса в регионе в настоящее время являются 4230 человек. За минувшие сутки число активных носителей вируса вновь выросло почти на 100 человек.

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