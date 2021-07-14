Варшава, , 11:31 — REGNUM 258 бывших деятелей оппозиции времен социалистической Польской Народной Республики (ПНР) обратились к действующим в Польше властям с просьбой увеличить пособия для них и других «жертв коммунизма». Об этом 14 июля сообщает Polskie Radio.

Подписавшие письмо обращаются с просьбой назначить им и другим диссидентам времен ПНР ряд дополнительных компенсаций, в частности, увеличить пособия до выхода на пенсию, а также пенсии.

«Многие из нас были лишены возможности учиться в университете, средней школе, техническом колледже, профессионально-техническом училище. Нас лишили возможности работать по профессии и осуществлять жизненные цели. В связи с этим сегодня мы заслуживаем большего», — говорится в обращении.

Бывшие активисты оппозиции также указали, что статус активиста антикоммунистической оппозиции или репрессированного лица должен предоставляться также посмертно.

Антикоммунистические активисты отмечают, что их первое обращение к властям Польши в 2020 году достигло своей цели, и пенсии значительной части бывших оппозиционеров были повышены.