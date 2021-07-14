Элиста, 14 июля, 2021, 11:31 — ИА Регнум. Ещё 117 жителей Калмыкии получили положительный результат тест на коронавирус, сообщает региональный оперштаб 14 июля. Это на десять случаев заражения больше, чем днём ранее.

Иван Шилов ИА REGNUM Коронавирус

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Госпитализация потребовалась для 589 пациентов с COVID-19. У 23 человек болезнь протекает в тяжёлой форме. На самоизоляции по месту жительства остаются 2 169 человек.

За весь период пандемии в Калмыкии зарегистрировано 22 983 случаев заражения коронавирусом. Выписаны с выздоровлением 21 075 носителей инфекции.