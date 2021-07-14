Улан-Удэ, 14 июля, 2021, 11:31 — ИА Регнум. В Бурятии за две недели действия локдауна заболеваемость COVID-19 незначительно снизилась. Число новых случаев заражения за минувшую неделю уменьшилось на 12%, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе регионального управления Роспотребнадзора.

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По словам главного санитарного врача республики Сергея Ханхареева, зафиксировано снижение заболеваемости во всех возрастных группах.

«Но нужно понимать, что вирус никуда не делся. Успокаиваться на этом ни в коем случае нельзя. Добиться положительных результатов возможно только в том случае, если мы все вместе будем продолжать соблюдать профилактические меры», — добавил он.

В связи с этим, как отмечается, главам министерств и районов необходимо и дальше строго контролировать соблюдение антиковидных мер.