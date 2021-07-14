Ярославль, 14 июля, 2021, 11:40 — ИА Регнум. В департаменте здравоохранения Ярославской области признали сложности с наличием вакцины от коронавируса в пунктах вакцинации. Речь об этом шла на заседании комиссии по социальной политике муниципалитета Ярославля 14 июля, сообщает корреспондент ИА REGNUM.

Вакцина

«В настоящее время работа осуществляется практически с колес. Правительство Ярославской области уделяет данному вопросу очень большое внимание. Заместитель председателя правительства региона, курирующий вопросы здравоохранения и социальной сферы, Анатолий Гулин, лично направляет в наше ведомство запросы о необходимом количестве вакцины. Вакцина в Ярославскую область поступает достаточно регулярно. Это зависит от количества вакцины, произведенной на площадках, где её выпускают. Как только разнарядка спускается из Минздрава, практически в течение 6−8 часов вакцина доставляется в Ярославскую область. К сожалению, на сегодняшний день мы зависим от поставок. Ажиотаж возник не только в Ярославской области, а в целом по стране. Все регионы пытаются выполнить план до 1 сентября, а жители регионов хотят отдохнуть на курортах. В связи с ажиотажем увеличились и темпы производства вакцины. На сегодняшний день они такие, какие есть», — сказала заместитель заместитель директора департамента здравоохранения Наталья Евсеевич.

О сложностях с записью на вакцинацию сообщали ярославцы в социальных сетях. В мобильных пунктах за вакциной выстраиваются очереди. 13 июля из-за отсутствия вакцины был закрыт пункт в торговом центре «Рио» на Тутаевском шоссе.