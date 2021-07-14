Ижевск, 14 июля, 2021, 11:29 — ИА Регнум. В Удмуртии по состоянию на утро 14 июля выявили 140 новых случаев заражения коронавирусом. Накануне было подтверждено 142 положительных теста на SARS-CoV-2. Общее число подтвержденных в регионе заражений выросло до 37 544 случаев, сообщает региональный оперативный штаб.

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Среди новых носителей вируса — 23 ребенка в возрасте до 14 лет и 12 человек старше 65 лет.

За последние сутки выписаны по выздоровлении 40 человек, всего в республике выздоровели с начала пандемии 32 766 человек. 548 жителей Удмуртии скончались от последствий заражения коронавирусом. За минувшие сутки среди пациентов с коронавирусом было зарегистрировано четыре летальных случая, накануне скончались пятеро жителей региона.

За вычетом всех выздоровевших и умерших активными носителями коронавируса в регионе в настоящее время являются 4230 человек. За минувшие сутки число активных носителей вируса вновь выросло почти на 100 человек. Из этого числа 3316 жителей республики находятся в удовлетворительном состоянии, 770 человек — в состоянии средней степени тяжести, 144 — в тяжелом состоянии.

Как сообщало ИА REGNUM, с момента начала вакцинации до 13 июля в регионе прививку от коронавируса сделали 247 810 человек. Второй компонент препарата получили 164 405 жителей Удмуртии, завершив процесс вакцинации полностью.

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