Ташкент, 14 июля, 2021, 11:33 — ИА Регнум. Опасность схода селей сохраняется в горных районах Андижанской, Наманганской и Ферганской областей Узбекистана. Об этом сообщили в гидрометеорологической службе Узбекистана.

Bankwatch Сель

15−16 июля в указанных районах прогнозируются дожди, что может вызвать сход селя. В Узгидромет рекомендуют воздержаться от посещения зон отдыха в предгорных районах до 17 июля. Это особенно актуально для районов, граничащих с Киргизией.

Как сообщало ИА REGNUM, 13 июля в Касансайском районе Наманганской области Узбекистана в результате схода селя погибли восемь человек, еще шестеро пострадали. Расходы воды во время прохождения селя достигали 60 кубометров в секунду.

Наибольшие сходя селя наблюдались 27−28 июля 1964 года — 278 кубометров в секунду.