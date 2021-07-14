Кемерово, 14 июля, 2021, 11:30 — ИА Регнум. Арбитраж Кемеровской области прекратил банкротное дело в отношении одного из местных кредитных кооперативов «Велес». Истцом в этом споре выступал Центробанк России, который на заседании заявил, что «совершенные должником действия по сокрытию признаков банкротства являются неправомерными». В итоге суд встал на сторону ответчика, отклонив требование о введении наблюдения — первого этапа в процедуре несостоятельности. Решение ещё может быть обжаловано, передаёт ИА REGNUM.

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Иск слушался с апреля 2021 года. Саморегулируемая организация кредитных потребительских кооперативов «Кооперативные финансы» из Москвы, привлеченная одной из сторон, заявила, что «на дату судебного заседания по проверке обоснованности заявления о признании должника банкротом признаки банкротства у КПК «Велес» отсутствуют».

Несмотря на это, регулятор настаивал на банкротстве юрлица. ЦБ РФ указывал, что решение обратиться в суд принято на основании полученной «информации об ухудшении финансовых показателей деятельности должника за 2020 год и появлении такого признака банкротства, как недостаточность стоимости имущества (активов) финансовой организации для исполнения денежных обязательств финансовой организации перед ее кредиторами и обязанности по уплате обязательных платежей».

Должник в свою очередь заявил, что в свете ситуации с пандемией пайщики приняли решение о дополнительном финансировании деятельности кооператива. Представитель «Велеса» заявил, что на март 2021 года активы превышали обязательства на 2,2 млн рублей.