Кызыл, 14 июля, 2021, 11:21 — ИА Регнум. Глава Тувы Владислав Ховалыг допустил возможность принятия крайних мер, вплоть до введения карантина из-за ухудшения эпидситуации. По его словам, многие жители и даже официальные учреждения продолжают игнорировать принятые ограничения, сообщает корреспондент ИА REGNUM.

Александр Горбаруков ИА REGNUM Коронавирус

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На совещании 14 июля ему также доложили о том, что некоторые органы исполнительной власти выполняют антиковидные требования лишь формально. В связи с этим он поручил членам правительства усилить контрольные мероприятия.

«Пока держимся, но с такой безответственностью будем вынуждены принять крайние меры вплоть до карантина. Мы знаем пример Бурятии, где ввели на две недели локдаун, и сейчас там эпидситуация стабилизировалась», — отметил он.

Напомним, на территории соседней республики с 27 июня по 11 июля действовал «режим нерабочих дней». С 12 июля, как сообщало ИА REGNUM, режим всеобщей самоизоляции был снят за исключением Кабанского района. На всей территории региона также остаётся запрет на массовые мероприятия.

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