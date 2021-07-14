Брюссель, , 11:20 — REGNUM 13 июля в Брюсселе провели переговоры премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий и председатель Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен. Их беседа была посвящена обсуждению проблем ЕС. Об этом сообщает Polskie Radio.

Стороны обсудили проблемы климатической политики ЕС, финансирование восстановления европейской экономики после пандемии коронавируса, а также спорные моменты между Брюсселем и Варшавой в вопросах верховенства закона в Польше.

По итогам мероприятия стороны сообщили журналистам, что итоги мероприятия оцениваются ими положительно.