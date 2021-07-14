Мадрид, 14 июля, 2021, 11:19 — ИА Регнум. Испанское издание El Confidencial опубликовало записи разговора человека, чей голос предположительно принадлежит президенту футбольного клуба «Реал» Флорентино Пересу. В беседе Перес называет португальского футболиста Криштиану Роналду идиотом и больным человеком, а тренера Жозе Моуринью — ненормальным.

Instituto Cervantes de Tokio Флорентино Перес

Согласно данным издания, разговор состоялся в октябре 2012 года — на тот момент Роналду был игроком «сливочных», а Моуринью тренировал команду.

«Он [Роналду] — сумасшедший. Этот парень идиот, больной человек. Вы думаете, что этот парень нормальный, но он ненормальный, иначе он бы не делал все то, что делает», — говорит голос на записи.

Также издание публикует и слова с критикой в адрес Моуринью: «Моуринью идиот. <…> Он немного ненормальный. Он видит, что игроки ведут себя как избалованные дети с большим эго, и ничего не делает».

Это не первая подобная запись: ранее были опубликованы ещё несколько разговоров, в ходе которых голос, предположительно принадлежащий Пересу, называет экс-игроков «Реала» Рауля и Икера Касильяса «величайшими аферистами» в истории клуба.

Сам Перес уже заявил, что публикацией таких записей занимаются противники создания Суперлиги, а все опубликованные фразы были вырваны из контекста.