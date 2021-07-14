Сеул, , 11:22 — REGNUM Представители министерства обороны Южной Кореи приняли решение не проводить в текущем году сборы резервистов из-за резкого роста случаев заражения коронавирусом. Об этом 14 июля сообщает KBS со ссылкой на представителей военного ведомства.

Ранее сборы были перенесены на второе полугодие.

В соответствии с законодательством Южной Кореи, каждый представитель мужского пола обязан принимать участие в учебных сборах, продолжительность которых составляла от одного до трёх дней в год, в течение шести лет после завершения обязательной военной службы.

В 2020 году сборы неоднократно откладывались и в конце концов были отменены из-за неблагоприятной эпидемической обстановки. Программа проведения учебных сборов в стране была отменена впервые с момента её введения в 1968 году.